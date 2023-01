'Pietra di riuso', partecipa il Comune di Rocca San Giovanni

"È con viva soddisfazione che abbiamo ricevuto dal Sindaco di Biella, Claudio Corradino, la richiesta di fare parte dell'iniziativa "Pietra di riuso", pensata ed organizzata dal Comune di Biella in collaborazione con il Circolo Culturale Sardo, per realizzare un monumento commemorativo presso l'area "Nuraghe Chervu" in occasione della celebrazione del centesimo anniversario della Grande Guerra, nel 2019 in prima edizione.

L'area è dedicata alla Brigata "Sassari" e ai caduti biellesi della Prima Guerra Mondiale e, successivamente, ogni Comune d'Italia è stato sollecitato ad aderire al progetto, patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, affinché inviasse una propria "pietra" commemorativa in ricordo dei propri caduti.

Rocca San Giovanni ha partecipato alla seconda edizione, che ha presentato il calendario 2023, facendo pervenire la pietra di riuso n. 41, recante l'incisione del nome del Comune, in memoria dei quarantuno concittadini che in quel conflitto persero la vita.

Siamo orgogliosi di aver partecipato e di aver reso onore ed omaggio ai nostri Caduti".