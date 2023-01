"La Befana vien nel Borgo!": due giorni di appuntamenti a Rocca San Giovanni

Il Comune di Rocca San Giovanni, con la collaborazione di tutte le associazioni presenti ed attive nel paese, organizza per le giornate di giovedì 5 e venerdì 6 gennaio l’evento “La Befana vien nel Borgo!”, una due giorni tutta da vivere dedicata alla figura della Befana ma rivolta a grandi e piccini.

L’evento vedrà non solo l’arrivo della mitica vecchietta per portare doni ai bambini, ma anche la presenza di artisti di strada e animatori, che proporranno musiche e spettacoli itineranti, e numerosi stand di “street food”, per gustare le specialità enogastronomiche tipiche del territorio e della sua tradizione.