A Lanciano il Concerto di Capodanno apre le celebrazioni del bicentenario della nascita di Francesco Masciangelo

Il 2023, per la città di Lanciano, è un anno particolarmente importante poiché ricorre il bicentenario della nascita di Francesco Masciangelo (Lanciano, 3 gennaio 1823 – 2023).

In vista dell’importante celebrazione vi è stata l’unione delle due principali associazioni musicali cittadine: il Centro di Documentazione e Ricerche Musicali “Francesco Masciangelo” di Lanciano, che compie 25 anni di attivitàm e l’Associazione Amici della Musica “F. Fenaroli”, che intraprende il suo 52° anno di iniziative per coordinare gli sforzi e coinvolgere la cittadinanza ma anche per far rientrare in repertorio brani assolutamente dimenticati.

Ciascun ente, in collaborazione con il Comune di Lanciano, ha prodotto il massimo sforzo per rendere possibile l’evento di Capodanno che lunedì 2 gennaio alle 18 al Teatro Fenaroli apre ufficialmente le celebrazioni del bicentenario e che, per la prima volta in tempi moderni, proporrà brani ballabili e inediti di Francesco Masciangelo arrangiati dal maestro Luigi Genovesi, così da rendere assolutamente unica e specifica la proposta musicale.

Per avere un’idea più precisa sul compositore, la storia musicale della città e quanto è stato fatto negli anni si può consultare il nuovo sito del Centro Masciangelo: www.centromasciangelo.org.

Orchestra Sinfonica Fedele Fenaroli

Per dar lustro ai suoi cinquant’anni di Musica (1972 – 2021) l’Associazione Amici della Musica Fedele Fenaroli di Lanciano ha sentito la necessità di costituire un’Orchestra da Camera in residence che si pone l’obbiettivo di creare continuità con l’Estate Musicale Frentana e i suoi corsi di formazione orchestrale, realtà unica a livello internazionale.

La peculiarità dell’Orchestra è quella di rendere fruibile un repertorio che spazia dalla musica barocca fino al novecento, attraverso progetti accattivanti e di facile ascolto al fine di suscitare interesse delle nuove generazioni.

In determinate occasioni e in base al repertorio, come ad esempio per il Concerto di Capodanno 2023 che inaugura il Bicentenario della nascita di F. Masciangelo, l’organico viene allargato fino alla costituzione di una vera e propria Orchestra Sinfonica composta da musicisti under 30 e da tutor professionisti.

Nel tempo, l’Orchestra si propone di diventare una realtà stabile nel territorio frentano e un punto di riferimento anche nelle esecuzioni del repertorio legato ai compositori abruzzesi ed in particolare modo a Francesco Masciangelo e Fedele Fenaroli.

La direzione musicale è affidata al giovane Nicola Gaeta e non mancano collaborazioni con altri maestri frentani come Andrea Di Mele e Massimo Spadano. Particolarmente profondo e significativo è il legame con il Maestro Donato Renzetti.