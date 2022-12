Comune di Lanciano, bilancio di fine 2022

Siamo giunti alla fine di quest’anno, travagliato, incerto, segnato dalla nuova guerra tra Russia e Ucraina, la crisi energetica, la pandemia che non ci abbandona e continua ad incombere sulle nostre vite. Ma, allo stesso tempo, di speranza per molti, di possibili ripartenze dopo i due anni più duri e drammatici della pandemia.

Sono arrivate le ultime ore, gli ultimi giorni, del 2022 ed è tempo di bilanci. Per ogni persona, le associazioni e anche le istituzioni. L’Amministrazione Comunale di Lanciano guidata dal sindaco Filippo Paolini, tornato sullo scranno più alto di Palazzo di Città dopo i due mandati di Mario Pupillo, ha tracciato il bilancio di dodici mesi di attività. Un bilancio complesso, articolato, che è stato diffuso partendo dalle cifre di quest’anno che se ne va.

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

«Ottenuti fino a questo momento finanziamenti per i progetti portati all’attenzione dei vari ministeri per un importo complessivo di euro 5.615.108 oltre ai 14.519.689 per la realizzazione di un biodigestore da connettere con impianto di compostaggio per la produzione di biometano, per questo progetto il Comune di Lanciano è capofila per la presentazione e la rendicontazione dell’intera opera, all’interno dei settanta Comuni afferenti alla Società Ecolan Spa – riporta il comunicato inviato alla stampa - Tutti i finanziamenti ottenuti all’interno del PNRR Politiche Sociali dove l’Ecad n 11 ha partecipato insieme agli altri Ecad della Provincia di Chieti per progetti relativi alle Politiche Sociali per un importo di euro 761.083. Tra i progetti più rilevanti spicca il recupero dell’ex calzificio Torrieri per la individuazione diuna struttura destinata a servizi socio culturali euro 3.000.000» e « i progetti del PNRR sono stati introdotti negli ambiti e sovrambiti e approvati come ad esempio il Piano Sociale che in data 29 novembre 2022 il Consiglio comunale di Lanciano ECAD ha dato il via libera al nuovo Piano sociale distrettuale-ADS 11 Frentano per il triennio 2023-2025 per quasi 21.000.000,00 euro rispetto a circa 17.000,00 euro del triennio precedente 2016-2018».

Pubblica istruzione

Questi i progetti riportati nella nota inviata dall’Amministrazione Comunale: Progetto Piedibus – Istituzione “Strade Scolastiche”, Progetto Musica Attiva, Progetto di sensibilizzazione per il contrasto al consumo e allo spaccio delle sostanze stupefacenti, Progetto Territorio Identità Sostenibilità, Protocolli d’intesa con le scuole per l’uso delle palestre scolastiche da parte delle associazioni e società sportive, Attivazione del corso di laurea in diritto dell’ambiente, Servizio di Assistenza Specialistica a scuola agli alunni e agli studenti con disabilità, Servizio di ristorazione scolastica, Rimborso delle spese per l’acquisto dei libri scolastici di medie e superiori, Istituzione albo delle librerie e cartolibrerie accreditate per la gestione elettronica della cedola libraria.

Attività produttive dopo lo stop imposto dalla pandemia

«Rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche nonché di quelle per l’esercizio delle atre attività operanti su area pubblica (edicole, bar, chioschi vendita di fiori e frutta) aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, previa verifica della sussistenza dei requisiti prescritti dalla su richiamata normativa», « spostamento in via sperimentale, voluto da questa Amministrazione, della storica sede di Piazza d’Amico alla nuova di Piazza dell’Arciprete e dell’area dello slargo interno della Stazione storica della ex Sangritana, delle attrazioni viaggianti che ogni anno prendono parte alle “Feste di Settembre”» e « indizione della procedura di selezione per l’assegnazione di n. 12 posteggi isolati determinati con delibera di Consiglio Comunale n. 121/2017» sono tra le attività segnalate alla stampa.

Lavori pubblici

Questi i principali progetti dell’anno che stiamo per lasciarci alle spalle:

- costruzione nuovo asilo nido La Campanella finanziato per euro 1.280.000 in fase di progettazione esecutiva così come la costruzione del nuovo Asilo Nido Il Sorriso finanziato per euro 1.400.000 in fase di progettazione il miglioramento sismico della scuola Umberto Primo per un importo di euro 800.000

-indicata nel Bilancio di Previsione annualità 2022 la somma pari ad euro 200.000 per l’ampliamento del plesso “Il Giardino dei Bimbi” in località Iconicella

-progetto in fase di affidamento partecipato e ottenuto il finanziamento regionale pari ad € 144.652 ed una compartecipazione dell’Ente pari ad € 107.500 e ad oggi i lavori sono in fase di affidamento per le seguenti strutture scolastiche: Scuola Media Mazzini importo 30.554 euro di cui 12.554 finanziamento regionale, Scuola Infanzia Marcianese importo euro 15.524 di cui 7.024 finanziamento regionale, Scuola Infanzia Ina Cappuccini per un importo di euro 19.630 di cui 8.630 finanziamento regionale, Scuola Infanzia Il Sorriso importo euro 93.222 di cui 58.222 finanziamento regionale, Scuola Media Umberto Primo 93.222 di cui 58.222 finanziamento regionale

-in corso di progettazione definitiva con contributo statale per un importo pari a 67.668 euro l’adeguamento sismico della struttura sede del Comando di Polizia di Stato e Polizia Stradale. In fase di gara, invece, per un importo di 215.000 euro i lavori di manutenzione straordinaria dei locali ex avvocatura che vedranno ospitare l’URP del Comune di Lanciano

Cultura

Bonus Cultura, Sport, Turismo per le fasce d’età 14/18 anni e 19/26 anni, ripartenza Palamasciangelo, ampliamento orari di apertura ufficio turistico, anche pomeridiana e sabato; turismo Lento ed esperenziale, partecipazione ed aggiudicazione Bando progetto Gal – Le vie per Lanciano in fase di start up, apertura tutti i giorni (tranne il lunedì) della cd. “Lanciano sotterranea”, convenzione con associazione Lancianovecchia, in attuazione programma regolamento beni comuni

Politiche Sociali

Stanziati 70.000 fondi covid residui destinati al sostegno delle persone in difficoltà per pagamento utenze e canoni di affitto, 73000 fondi covid per sostegno alimentare destinato a 3 enti ovvero 30.000 santo spirito, 30000 olmo di riccio, 13000 agape, istituzione centro uomini maltrattanti di cui è in corso la coprogettazione, stanziati 18.000 euro per attivazione centro aggregazione giovanile, scuola civica e quartiere santa rita. 10.000 euro per attivazione centro diurno di supporto ai familiari di persone affette da demenze di cui è in corso la coprogettazione, 134.000 euro per avviso contrasto povertà.