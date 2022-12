Fossacesia. Sindaco elogia un giovanissimo giornalista in erba

Da Fossacesia arriva una bellissima storia di passione per il giornalismo fin dalla tenerissima età, difatti qui un giovane alunno della scuola primaria ha creato tutto da solo un piccolo giornalino della scuola.

La passione e l’impegno, che ben presto hanno coinvolto nell’avventura altri compagni di classe che lo assecondano e dividono questa esperienza, è valso a Mattia Di Biase, questo il nome del bambino, una “Nota” di elogio per la sua aspirazione a diventare giornalista da parte del sindaco Enrico Di Giuseppantonio.

Proprio oggi, che questa professione sta vivendo uno dei periodi più difficili, c’è ancora chi guarda a questo mestiere con passione tanto da trascinare con lui altri giovanissimi giornalisti.

Il piccolo Mattia “dirige” il proprio giornale, abbozzando un menabò e distribuendo gli articoli in base agli spazi disponibili, ed infine lo pubblica; ovviamente con una tiratura limitata. Ora grazie al suo lavoro, portato avanti senza aiuti esterni né tanto meno con quello dei suoi genitori, la pubblicazione è diventata un vero e proprio giornale di classe.

“Come lo è stato alla sua età per me – ha dichiarato il sindaco Di Giuseppantonio - il mio sogno era diventare giornalista ed anche tipografo pur di ritrovarmi tra le mani un giornale. Il sogno l’ho realizzato, diventando davvero giornalista e lavorando in televisione e per la carta stampata.”

“Quando ho ricevuto alcune copie del giornale – ha poi concluso il primo cittadino di Fossacesia - che questo bambino disegna, scrive e distribuisce ai compagni, ne sono rimasto favorevolmente colpito e sono riaffiorati nella mente tanti ricordi".