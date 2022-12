Casoli. Domenica sarà giornata contro la violenza sulle donna

È prevista per domenica 11 dicembre la “Giornata della sensibilizzazione contro la violenza sulle donne” organizzata dall’amministrazione comunale di Casoli, guidata dal sindaco Massimo Tiberini, in collaborazione con l’Associazione di promozione sociale “Donn.é”.

“La scelta nel giorno di domenica 11 dicembre non è frutto del caso, - spiega la Dott.ssa Anna Di Marino, consigliera comunale con delega all’Istruzione - sappiamo bene come sia il 25 novembre la data designata, su scala mondiale, dall’ONU per ricordare l’anniversario dell’assassinio delle sorelle Mirabal, donne coraggiose che avevano combattuto il regime autoritario della Repubblica Domenicana.”

2Sappiamo anche – prosegue la consigliera - che una tematica così delicata e, purtroppo, attuale, debba ricevere un’attenzione particolare ogni giorno e, ancor di più con l’avvicinarsi delle Festività natalizie, vogliamo evidenziare l’importanza di dover mantenere accesa una luce su questa piaga che affligge la nostra società.”

Il sindaco Tiberini, dal canto suo, illustra come si svolgerà la giornata: “Sarà l’occasione per fornire spunti di riflessione, una giornata pensata per tutte le età: alle ore 16.00 andrà in scena lo spettacolo teatrale per bambini ‘Strana storia nell’orto’, a seguire, alle ore 17.00, ci sarà la Presentazione del libro ‘Cosmologia della violenza familiare. Dinamiche, strumenti di contrasto e strategie di prevenzione’ a cura dell’autrice Francesca Di Muzio e con l’intervento della Dott.ssa Michela Leone, coordinatrice del Centro Antiviolenza, per concludere, alle ore 18.00, sarà la volta dello spettacolo ‘I panni sporchi stendili fuori’. “

“Nel mentre, sarà allestita una Mostra fotografica, pensiamo infatti – conclude il primo cittadino - che le immagini abbiano la capacità di veicolare messaggi in modo immediato e di toccare le corde più intime, permettendo un’interpretazione libera agli occhi di chi guarda”, così commenta il Sindaco di Casoli, Dott. Massimo Tiberini.