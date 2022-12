L’Albero di Natale donato dall’Abruzzo al Papa è frutto dalla sinergia di enti, istituzioni, scuole e aziende del territorio

Con grande orgoglio e soddisfazione l’Agenzia Viaggi “La Porta delle Meraviglie” ringrazia le oltre mille persone che hanno riposto fiducia nell’Agenzia Viaggi di Borrello (CH), gestita da Giovanni Di Nunzio e Simona Spagnuolo.

L’impegno organizzativo evidenziato nei mesi scorsi da tante persone, ha portato sabato 3 dicembre alla presenza della comunità di Rosello, Borrello, Quadri, Tornareccio, Pizzoferrato, Villa Santa Maria e altri paesi vicini, all’udienza con il Santo Padre all’Aula Nervi e poi alla cerimonia di accensione dell’Albero di Natale proveniente dall’Abruzzo.

Il Comune di Rosello (CH), nella figura del Sindaco Alessio Monaco, la Banda di Tornareccio (CH), la Corale Trebula di Quadri (CH), gli alunni degli Istituti Comprensivi della zona, hanno riempito, insieme ad altre centinaia di persone, 11 pullman sotto la supervisione della Porta delle Meraviglie.

L’evento del 3 dicembre ha messo in evidenza l’eccellenza proveniente dai piccoli territori presenti nel medio Sangro: dalla struttura psichiatrica riabilitativa il Quadrifoglio di Rosello (CH), dal Centro di Accoglienza per anziani di Borrello (CH) e dalle scuole del comprensorio che, con la loro creatività e laboriosità, hanno donato gli addobbi natalizi dell’Albero di Natale, e dalla vicina Agnone che ha donato al Pontefice una campana realizzata per l’evento.

La riuscita dell’evento è dunque frutto delle sinergie realizzate dall’Agenzia Viaggi di Borrello (con sede anche a Lanciano) insieme agli altri partner, enti ed istituzioni del territorio, con la finalità di esprimere il desiderio di vivere insieme i valori della natività, della cristianità, della partecipazione e della condivisione, valorizzando le peculiarità di ognuno.

L’abete donato al Papa, dell’altezza di 26 metri, proviene da attività di coltivazione, non da zone naturali. Per il taglio, avvenuto anche sotto la supervisione dei Carabinieri forestali del nucleo biodiversità di Castel di Sangro, è stato scelto un abete che rappresentava un pericolo a causa della vicinanza ad alcuni fabbricati.

È stato realizzato dalle Poste Vaticane anche un annullo filatelico in ricordo dell’Abete bianco d’Abruzzo in Vaticano.

Il presepe e l'albero in Piazza San Pietro rimarranno esposti fino alla conclusione del tempo di Natale, che coincide con la festa del Battesimo del Signore, domenica 8 gennaio 2023.