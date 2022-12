I fuochi dell'Immacolata verso Betlemme, mercoledÃ¬ 7 dicembre il tradizionale appuntamento

MONTENERO DI BISACCIA. Una tradizione che affonda le origini nella notte dei tempi e che da qualche anno la Pro Loco Frentana ha fatto propria. Torna come ogni anno il 7 dicembre la manifestazione "I fuochi per l'Immacolata verso Betlemme", vale a dire l'accensione di fuochi in vari quartieri del paese alla vigilia della festività che di fatto apre il periodo natalizio. Una tradizione antica, si diceva, il cui significato è di scaldare il viaggio della Madonna da Nazareth alla grotta della Natività a Betlemme. Tradizione tenuta in piedi negli anni scorsi da alcuni anziani e poi fatta propria dalla Pro Loco. Il programma prevede la partenza da piazza Giovanni XXIII, davanti la chiesa madre, alle 17:30 di mercoledì 7 dicembre. Il corteo seguirà poi il percorso: piazza della Libertà, vie Madonna del Carmine, Regina Margherita, largo Roma, vie Massangioli, Valentina, viale dei Borghi, via Carabba e infine il rientro in piazza Giovanni XXIII. Lungo il tragitto saranno accesi i tipici fuochi.