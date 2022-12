Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco: "Da loro un'esemplare dedizione"

Oggi, in occasione della Festa di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco, desidero rivolgere a tutti loro il mio pensiero, che con esemplare dedizione, operano ogni giorno per la difesa dell’incolumità delle persone e per la salvaguardia dei beni e dell’ambiente.

Loro, insostituibili punti di riferimento nelle situazioni di emergenza, offrono il proprio contributo con professionalità, generosità ed umanità a favore dell’intera comunità.

Il loro instancabile impegno si è rinnovato di recente in occasione dell'alluvione nelle Marche e nella frana ad Ischia, senza tralasciare poi il loro impeccabile apporto e supporto durante l'emergenza da Covid-19 e la loro quotidiana prontezza ed operosità nelle difficili e pericolose operazioni di spegnimenti degli incendi boschivi e non, oltre alle, a volte tragiche e drammatiche, operazioni di soccorso negli incidenti stradali. Il loro operato, la loro presenza sono dunque risultate essenziali sempre, per fronteggiare con abnegazione e coraggio queste situazioni, in concorso con le altre componenti della Protezione Civile e delle Forze dell'Ordine tutte.