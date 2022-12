Albero di Natale decorato coi 'lavoretti' dei più piccoli a Fossacesia

Fossacesia si prepara al Natale e lo fa partendo dai suoi cittadini più piccoli.

Sabato 3 dicembre, alle ore 17:30, alla presenza dei bimbi della città e dei loro genitori, verranno accese le luminarie che abbelliscono l’albero di Natale collocato in piazza Alessandro Fantini. Subito dopo, l’albero di ulivo che si trova vicino al palazzo municipale, sarà addobbato con i lavori che i bambini hanno realizzato per un pomeriggio di divertimento, con musica e animazione.

Saranno accese anche le luci sistemate nei giorni scorsi in via Marina, corso Roma, via XIV Luglio, piazza del Popolo, dove è stata collocata una renna, via Lanciano, via Sangro, via Bachelet, via Primo Maggio, via dei Pioppi, via delle Croci, viale San Giovanni in Venere, abbazia di San Giovanni in Venere, via Lungomare, Villa Scorciosa.

“Tutto sarà nel rispetto per l’ambiente e guardando in modo particolare ai costi dell’energia – sottolinea il sindaco, Enrico Di Giuseppantonio - Abbiamo optato, come molti altri comuni per una soluzione più legata alla sostenibilità e a basso impatto ambientale, con una illuminazione a led che favorirà il risparmio delle spese senza dover rinunciare a uno dei momenti più belli e partecipati dell’anno”.