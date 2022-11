Acqua, proseguono le interruzioni notturne programmate

Torna a ventidue il numero di Comuni coinvolto nel crono programma settimanale della Sasi di interruzioni programmate necessarie “al fine di evitare disservizio nella erogazione idrica”. La settimana scorsa il totale dei Comuni era sceso a ventuno, nelle scorse settimane in alcuni casi ci si è fermati a venti o ancor meno. E per ben due settimane non è stato disposto nessun calendario.

Questo l’elenco dei Comuni e gli orari di chiusura sino al 28 novembre:

Atessa - Quercianera e Carapelle dalle 18:00 alle 6:00

Casalanguida - contrade e zona alta dalle 16:00 alle 6:00

Carpineto Sinello - capoluogodalle 18:00 alle 6:00

Carunchio - capoluogodalle 21:00 alle 5:00

Celenza sul Trigno - capoluogodalle 21:00 alle 5:00

Cupello - capoluogo dalle 18:00 alle 5:00, contrada Ramignano dalle 19:00 alle 5:00, contrada Reale dalle 16:00 alle 6:00

Fresagrandinaria - capoluogo e frazioni dalle 17:00 alle 6:00

Furci - capoluogodalle 21:00 alle 5:00

Gissi - capoluogodalle 19:00 alle 5:00

Giuliano Teatino - capoluogo e frazionidalle 22:00 alle 5:30

Guardiagrele - capoluogo e frazioni dalle 24:00 alle 6:00

Lentella- capoluogo dalle 18:00alle 5:00

Liscia- capoluogo dalle 16:00 alle 6:00

Monteodorisio - zona alta e bassa dalle 24:00 alle 4:00

Palmoli - zona alta e bassa dalle 21:00 alle 5:00

Pollutri- campagne dalle 22:00 alle 6:00

San Buono- capoluogo dalle 19:00 alle 5:00

San Salvo- zona alta dalle 23:00 alle 5:00

Scerni- capoluogo dalle 21:00 alle 5:00

Tornareccio - capoluogo e San Giovanni(via San Giovanni fino civ. 68); via Modestodella Porta, via Iovine, via Giovanni Paolo I,via Benedetto Croce dalle 17:00 alle 6:00

Tufillo – capoluogo dalle 18:00 alle 6:00

Vasto – cipollone dalle 21:00 alle 6:00, Incoronata dalle 21:00 alle 4:00, San Leonardo dalle 20:00 alle 4:00, San Paolo dalle 19:00 alle 5:00, San Lorenzo dalle 23:00 alle 6:00

Nella giornata di oggi interruzioni non differibili per riparazioni urgenti a Tornareccio e Casalanguida.