Strade provinciali, altri lavori in agenda. Ecco dove

Verranno presto affidati i lavori di messa in sicurezza delle strade provinciali.

La Provincia di Chieti, sottolinea il presidente Francesco Menna, è proprietaria di una rete viaria di oltre 1.600 chilometri suddivisa, ai fini gestionali, in sei distretti manutentivi. Ed è su questi sei distretti che interverremo dando così risposte concrete agli amministratori e ai cittadini.

"Nei giorni scorsi - dice Menna - sono stati approvati i progetti definitivo-esecutivi ed ora con gli uffici preposti abbiamo avviate le gare di affido dei lavori. La spesa complessiva degli interventi è di poco meno di 3,3 milioni di euro ripartiti in egual modo per i sei distretti manutentivi.

Obiettivo è restituire a tutte le nostre comunità sicurezza, decoro e bellezza. Come Provincia abbiamo dunque riservato grande attenzione alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle arterie provinciali quali importanti vie di collegamento tra le zone montuose, collinari e costiere".

Queste le strade che saranno interessate dai lavori e che versano oggi in condizioni non ottimali di percorribilità e sicurezza in quanto presentano avvallamenti, lesioni, inadeguatezza delle barriere di sicurezza, assenza di segnaletica orizzontale e verticale, vegetazione arborea non curata e mancata pulizia di cunette e tombini.