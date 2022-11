Festa dell'Albero a Fossacesia: protagonisti gli studenti

Gli alunni delle scuole di Fossacesia protagonisti della Giornata Nazionale degli Alberi che si svolgerà il 21 novembre, una festa - si evidenzia in una nota diramata dal Comune - che è un’importante occasione per creare una sana coscienza ecologica per le generazioni future.

Per l’occasione, una pianta di ulivo verrà piantumata alle ore 10 presso la Scuola Materna, a Fossacesia Marina, e due di agrumi, alle ore 11:30, nello spazio verde all’interno del Villaggio degli Studi, in viale San Giovanni in Venere. L' iniziativa è stata curata dai consiglieri delegati all'Ambiente e alla Scuola, rispettivamente Umberto Petrosemolo ed Ester Sara Di Filippo.

“Anche quest’anno, come avvenuto nel passato, l’Amministrazione comunale prosegue nel progetto per una Fossacesia sempre più “green”, coinvolgendo le scuole della città grazie alla consolidata collaborazione con la preside dell’Istituto Comprensivo, Rosanna D’Aversa, e gli insegnanti. Questa iniziativa con gli alunni - sottolinea il sindaco Enrico Di Giuseppantonio - , che non saranno semplici spettatori ma protagonisti, ci dà ogni volta una grande energia per lavorare di più e meglio per preservare il nostro territorio, l’ambiente e riservare una maggiore cura e manutenzione del verde urbano. La festa, d’altro canto, ha come obiettivo creare una coscienza ambientalista nelle generazioni future, incrementare e valorizzare il patrimonio arboreo della nostra città”