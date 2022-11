Lanciano. Riconsegnata la palestra della scuola media D'Annunzio

Sono stati portati a termine i lavori di ristrutturazione della palestra dell’Istituto Comprensivo “Gabriele D’Annunzio” di Lanciano.

Nella mattinata di oggi il sindaco Filippo Paolini, accompagnato dagli assessori all’istruzione, Angelo Palmieri, e all’assetto del territorio e mobilità, Paolo Bomba, ha partecipato alla riconsegna della struttura alla dirigente scolastico, Anna Di Nizio, da parte dell’azienda appaltatrice.

L’intervento manutentivo, finanziato con una somma di 97mila euro, doveva essere portato a termine nel mese di settembre 2021, ma i lavori erano stati interrotti.

“La nostra amministrazione con molta determinazione, grazie al lavoro degli assessori Bomba e Palmieri nonché di quanti si sono mossi in tal senso, ha precisato qual era la nostra desiderata all’impresa ed in pochi mesi è stato concluso tutto” ha dichiarato il sindaco Paolini.

" Si tratta – conclude poi il primo cittadino di Lanciano - di un intervento importante e necessario per ripristinare le attività all'interno dell'istituto e che abbiamo prontamente posto in essere e portato a termine in tempi brevi.”