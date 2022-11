Rapinatori minorenni 'beccati' dai Carabinieri: due i colpi nel 'mirino'

I Carabinieri della Compagnia di Lanciano, al culmine di un'attività investigativa posta in essere dal personale dell’aliquota operativa del Nucleo Operativo Radiomobile, hanno individuato due giovanissimi del posto, minori di 16 anni, che, in concorso tra loro e con l’utilizzo di una pistola scacciacane, si erano resi artefici la sera del 22 ottobre scorso dapprima di una tentata rapina presso un esercizio commerciale del centro cittadino che, non sortendo i risultati sperati portava i due a riprovare con una seconda rapina, in un'altra attività. In questo caso colpo a segno, riuscendo i due ragazzi a farsi consegnare denaro contante minacciando l'uso della pistola succitata.

Le successive indagini portate a compimento a mezzo di informazioni, visione di immagini e riscontri effettuati permettavano l'identificazione dei due minori i quali venivano denunciati in stato di libertà alla competente Procura della Repubblica dei Minori dell’Aquila.