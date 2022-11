A Gessopalena la presentazione del libro “Le radici del cuore”

“Le radici del cuore”, pubblicato da Quid Edizioni, di Aldo Pellicciotta è un libro che racconta la storia di una comunità tramite aneddoti e personaggi, entrando nella sua anima e in quella del suo paesaggio. Sabato 12 novembre alle ore 17 sarà presentato presso il Teatro Comunale “Gennaro Finamore” di Gessopalena.

L’evento è a cura del Comitato di Gestione della Biblioteca Comunale “Raffaele Persiani” e vedrà protagonista l’autore che dialogherà con il professor Gino Melchiorre.

Aldo Pellicciotta è nativo di Gessopalena e ora vive a Guardiagrele. È tornato in Abruzzo dopo aver studiato economia politica all’Università Bocconi di Milano, essersi laureato scienze politiche a Roma e aver vissuto vari anni in Inghilterra, a Milano e in Molise. “Aldo ha sempre amato cantare, così come ha amato la poesia e la letteratura. Io l’ho incontrato dentro questa veste sentimentale (l’altra, razionale, è politico-economica) nei primi anni Settanta, grazie a rappresentazioni folkloristiche-teatrali costruite da noi e altri amici” racconta nella prefazione del libro il poeta-scrittore Dante Troilo.

Nel libro “Le radici del cuore” Aldo Pellicciotta “ha deciso di contemplare e raccontare le figure bizzarre del suo borgo natio” e “per fare questo, lo scrittore ha scavato nei ricordi, alla ricerca di quel tempo perduto di proustiana memoria per ridestare dal sonno quelle persone e quei personaggi che hanno abitato la sua infanzia e prima giovinezza” richiamandoli “uno per uno da sotto la collina (non sulla) dove dormono, allo stesso modo di Edgar Lee Masters nella sua Spoon River Antology” scrive sempre nella prefazione Troilo.