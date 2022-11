Emergenza cinghiali a Lanciano: prorogata l'ordinanza per l'abbattimento

Il sindaco di Lanciano, Filippo Paolini, ha prorogato l’ordinanza per la prevenzione dei rischi connessi alla presenza degli ungulati selvatici in ambito urbano.

Nelle ultime settimane molti cittadini preoccupati hanno segnalato la presenza di ungulati nelle località di Via per Treglio, Quartiere S. Rita, Via Iconicella, Via Vecchia Iconicella, Via del Mare, Via Bergamo, Via Firenze, Via S. Giovanni da Capestrano, Via S. Croce, Via Tinari, C.da Gaeta, C.da S. Giusta, C.da Villa Andreoli, C.da Madonna del Carmine, Costa di Chieti, C.da S. Amato, C.da Nasuti, C.da Spaccarelli e, negli ultimi gioni , anche a C.da Torre Marino.

Le segnalazioni indicano una penetrazione degli ungulati in zone sempre più vicine al centro abitato se non addirittura al loro interno, con conseguente pericolo per l’incolumità e la salute pubblica, per questo si è reso necessario l’adozione di un provvedimento mirato a prevenire tali situazioni con il coinvolgimento dei cittadini.

Infatti, l’ordinanza del primo cittadino lancianese non si limita a dare incarico alla polizia provinciale di Chieti di rimuovere gli esemplari di Sus Scrofa (nome scientifico del cinghiale) vaganti e/o abituati a frequentare le aree urbane, con metodi ritenuti di volta in volta più efficaci, ma prevede tre punti destinati ai comuni cittadini.

In primo luogo, l’amministrazione comunale vieta a chiunque di fornire qualsiasi alimento e scarti alimentari agli animali selvatici in particolar modo ai cinghiali, per poi intimare ai proprietari o possessori di terreni antistanti alle strade comunali di mantenere puliti e sgombri questi appezzamenti dalle erbe infestanti e di attivare le necessarie azioni di bonifica e ripulitura degli stessi.

Questo allo scopo di prevenire la creazione di ambienti e condizioni ecologiche favorevoli alla penetrazione all’ambientamento degli ungulati selvatici. Sempre su questa linea è la terza disposizione di tale ordinanza nel quale si comanda il rispetto delle norme per il conferimento dei rifiuti secondo i giorni e gli orari stabiliti dalla società gestrice del servizio e l’utilizzo corretto dei contenitori per lo smaltimento dei rifiuti, per impedire la presenza di cibo nelle strade.

Alla Polizia Municipale è stato assegnato il compito di intensificare i controlli allo scopo di reprimere ogni forma di abbandono di rifiuti o errato conferimento degli stessi nonché l’osservanza dei punti dell’ordinanza.