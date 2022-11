Le epistole amorose inviate dal Vate alle sue amanti nel recital teatrale a Casoli

Domenica 6 novembre, alle ore 18:00, presso il Cinema Teatro Comunale di Casoli, andrà in scena il recital teatrale “Omaggio al Vate”, a cura dell’Associazione Culturale “Teatro In…Stabile”.

Lo spettacolo mette in luce un aspetto di D’Annunzio meno conosciuto: andando oltre l’uomo scrittore, si cerca di scoprire un lato più intimo attraverso le epistole amorose inviate alle sue amanti. La produzione è di Giuseppe Simongini, la regia di Danilo Volponi, la scenografia di Vittorio Di Boscio, le riprese video di Francesco De Dominicis e le fotografie di Mario Di Fazio.

L’evento sarà presentato da Carmine Di Donato, reciteranno gli attori Mauro Di Profio e Mariangela D’Albenzio accompagnati dalle musiche di Luca Ragnone e dalla ASD Calesita Tango.

“Grazie a questa manifestazione, lo stretto legame tra il Vate e Casoli ritorna di nuovo in auge; come tutti sappiamo, D’Annunzio era solito soggiornare nelle stanze del Castello Ducale di proprietà dell’amico Pasquale Masciantonio, sui muri delle quali, ancora oggi è possibile scorgere delle scritte lasciateci come una preziosa eredità”, queste le parole del sindaco, Massimo Tiberini.

“I lavori che interessano il Castello sono ormai in fase di ultimazione, tuttavia, ad oggi, non hanno permesso lo svolgimento dello spettacolo nel luogo maggiormente rappresentativo; siamo comunque certi che presto torneremo a valorizzarlo al meglio, specie a seguito degli ingenti interventi di recupero, di conservazione e di miglioramento sismico in atto”- prosegue il primo cittadino –“da evidenziare, infine, la connessione di questo evento con il festival dannunziano “Ariel a Castello”, giunto in estate alla sua ottava edizione”.