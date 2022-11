Sospensione locali e multe per oltre diciottomila euro su tutta la Provincia

La Questura di Chieti ha reso noto il bilancio di recente attività di controllo sul territorio dell’intera Provincia di Chieti. Attività finalizzate al rilevamento e contrasto dell’impiego lavorativo illecito e sfruttamento del lavoro nei confronti di immigrati. Particolare riguardo, sottolinea la nota stampa, è stato dedicato al contrasto di sfruttamento sessuale, frode previdenziale, accattonaggio forzato e altre forme di lavoro illegale.

Le operazioni sono state condotte dalla Squadra Mobile, dall’Ufficio Immigrazione e dai commissariati di Polizia di Vasto e Lanciano in coordinamento con l’Ispettorato del Lavoro. Sono stati controllati quattro locali e “una struttura ricettiva di altro genere”. Individuate 34 ragazze di origine straniera impiegate per l’intrattenimento dei clienti. Il totale delle multe elevate per utilizzo di lavoratori non in regola è stato di 18.300 euro, per tre locali è scattata anche la sospensione.

Settantatre le persone identificate dalle forze dell’ordine, tra lavoratori e clienti, di cui uno è deferito all’autorità competente in quanto era sottoposto a misure restrittive ed invece si trovava a bere in uno dei locali controllati.