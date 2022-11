Valagro vince il 'Premio Costantino D'Ascanio 2022' con la sua filiale di Shanghai

Valagro, azienda leader nella produzione e commercializzazione di biostimolanti e altre specialità nutrizionali con sede ad Atessa, e in particolare la sua filiale Valagro Shanghai Trading Co. Ltd, è stata selezionata come vincitrice del “Premio Corradino D'Ascanio 2022".

Il Premio, che porta il nome del famoso ingegnere abruzzese inventore dell’elicottero e della Vespa, è stato creato dall’associazione “Abruzzesi in Cina” per onorare le compagnie abruzzesi e cinesi che hanno favorito la creazione e lo scambio di innovazione, cultura e business tra i due paesi.

Valagro Shanghai è stata selezionata per questo riconoscimento in virtù dei risultati eccellenti ottenuti, negli anni, nel suo posizionamento nel mercato cinese, e per aver costruito importanti relazioni economiche e culturali tra le nazioni. Tutto questo, facendo leva su attività di ricerca e sviluppo di alto livello, sul un impegno di lunga data nel campo dell’innovazione, e sulla posizione di Valagro di leader nel campo dei biostimolanti.

La cerimonia di premiazione si è tenuta presso la House of Roosevelt di Shanghai, alla presenza del Console Generale Tiziana D'Angelo.