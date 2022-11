Opere finanziate dalla Regione: c'è la Pinetina di Vallevò a Rocca San Giovanni

Sono quattro le opere finanziate dalla Regione Abruzzo per un investimento complessivo di un milione di euro a disposizione del territorio di Rocca San Giovanni. Lo rende noto il sindaco Fabio Caravaggio.

Il primo finanziamento ottenuto, di 200.000 euro, è destinato al consolidamento della frana in località Novella – Santa Calcagna, che nella notte del 18 febbraio 2022 ha messo in ginocchio per alcune settimane la viabilità cittadina. Fondi ottenuti con l'attivazione della procedura prevista dalla L.R. 36/2020 da parte dell’amministrazione comunale, in stretta collaborazione con gli uffici del Genio civile regionale.

Fondi per mezzo milione di euro, poi, saranno destinati al ripascimento delle scogliere in località Punta Isolata e in gran parte per la messa in sicurezza della Pinetina di Vallevò, compromessa dal devastante incendio del 1° agosto 2021 ed anche da anni di generale incuria ed abbandono.

A disposizione, infine, anche 300.000 euro del Progetto Pinqua destinati a Rocca San Giovanni che è stata inserita tra i 27 Comuni della macro-regione “Costa dei Trabocchi”, per interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana.

"I fondi reperiti - sottolinea il sindaco Caravaggio - sono frutto di impegno intenso e costante e premiano l'intera comunità".