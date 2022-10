Potenziamento Sportello IAT e Vetrina del Gusto a Fossacesia

Il Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio e il presidente della DMC Costa dei Trabocchi, Giuseppe Di Marco, hanno tenuto una conferenza stampa al Parco dei Priori, in viale San Giovanni in Venere di Fossacesia, per illustrare le attività che qui si terranno nell’ambito del potenziamento dell’Ufficio I.A.T. (Ufficio informazioni e accoglienza turistica) e dello sviluppo della Vetrina del Gusto, che saranno portate avanti grazie all’intesa tra il Comune di Fossacesia e la DMC .

Fossacesia sulla base di un protocollo d’intesa con la Regione Abruzzo, dal 2019 è sede dello I.A.T, che ha una serie di funzioni rivolte al turismo oltre che di Fossacesia, della Costa dei Trabocchi e delle località dell’interno. All’incontro con la stampa, presenti Umberto Petrosemolo, consigliere delegato alle Politiche per lo Sviluppo sostenibile dell’Ambiente, Alberto Marrone, consigliere delegato alle tematiche relative all’Agricoltura.

“L’obiettivo dell’ufficio è ampio e funge da hub di raccordo tra le prerogative territoriali e quelle regionali – ha spiegato il Sindaco Di Giuseppantonio -. Tra queste, fornire informazioni turistiche sulle risorse storiche, culturali, artistiche e naturalistiche che abbiamo in questa zona e in generale in Abruzzo e sulle relative accessibilità, itinerari turistici, manifestazioni, eventi, tempo libero e sport. Non solo. Lo sportello IAT sarà anche un punto di intermodalità per dare indicazioni sulle strutture ricettive e di accoglienza , sui trasporti pubblici e in particolare sulla mobilità sostenibile, a partire dal ciclo turismo. Il Parco dei Priori sarà anche uno spazio per l’enogastronomia e sull’agroalimentare”.

L’intera struttura sarà aperta tutto l’anno, affidata alla DMC Costa dei Trabocchi, che curerà anche la Vetrina del Gusto.

“Prosegue la nostra collaborazione con il Comune di Fossacesia - afferma il Presidente Di Marco –. Si tratta dell’esposizione di tipicità che saranno ospitate a pian terreno del Palazzo dei Priori, dando l’occasione per raccontare questo territorio attraverso le sue produzioni e portarle alla conoscenza del pubblico. E’ un allestimento rivolto ad aziende agricole, attività dell’artigianato locale, cantine, frantoi di esporre a titolo gratuito, con il quale sarà possibile valorizzare non solo le tante eccellenze di Fossacesia, della Costa dei Trabocchi e di quelle che provengono da altre località dell’interno, ma permetteranno al visitatore di connettersi alla cultura dei luoghi”.

Nei prossimi giorni, sul sito istituzionale del Comune di Fossacesia, verrà diffuso il bando rivolto agli operatori interessati all’esposizione gratuita dei propri prodotti alla Vetrina del Gusto.