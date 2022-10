Sevel diventa FCA Italy

Dal prossimo 29 dicembre la Sevel (Società Europea Veicoli Leggeri) cambierà nome, diventando per fusione FCA Italy, unità produttiva di Atessa (Chieti)

A dare la notizia è stata la dirigenza aziendale, come vuole l’articolo 47 della Legge 428/1990, comunicando la scelta alle organizzazioni aziendali dello stabilimento situato in Val Di Sangro nel comune di Atessa.

Infatti, la legge prevede che cedente e cessionario debbano annunciare la loro volontà almeno 25 giorni prima ai sindacati ed alle rispettive organizzazioni di categoria.

Stando alle parole dei sindacati, non dovrebbe cambiare nulla e si tratterebbe solamente di una riorganizzazione dell’assetto societario dal momento che la Sevel rappresenta un joint venture tra la vecchia Fiat e la Peugeot.

Ora, avendo Stellantis, società nata dalla fusione di FCA e il Gruppo PSA, assorbito entrambe le società era necessario regolamentare la nuova organizzazione societaria.

Infine, i sindacati hanno siglato un accordo con la dirigenza per lo stop alle attività produttive per il 31 ottobre coperto con un permesso collettivo come stabilito dal contratto.