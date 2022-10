Domenica 30 ottobre "Camminata tra gli Olivi"

Domenica 30 ottobre in 161 città italiane si svolgerà la "Camminata tra gli Olivi". Alla sua VI edizione, l'evento è promosso dall'Associazione Nazionale Città dell'Olio, la quale svolge compiti importanti rispetto alla divulgazione sulla cultura dell'olivo e dell'olio di oliva di qualità; i suoi scopi, infatti, sono quelli di promuovere e tutelare l'ambiente e il paesaggio olivicolo, divulgare la storia dell'ovicoltura e garantire al consumatore una informazione adeguata circa le origini e il valore dell'olio.

Nella provincia di Chieti due paesi saranno protagonisti della Camminata: Casoli e Fossacesia.

Tra trekking, percorsi a piedi o in bicicletta, degustazione di pane&olio, visite ai frantoi ed esperienze di raccolta delle olive, la giornata sarà un'apertura del mondo degli ulivi verso le persone che desiderano avere un contatto esperienziale con la nostra terra e la nostra cultura. Si svolgerà anche il flashmob #Abbracciaunolivo: per sensibilizzare la popolazione alla salvaguardia dell'ambiente, contrastare il fenomo di abbandono dei terreni olivicoli, e sensibilizzare la coscienza collettiva verso la necessità delle riduzioni di emissioni di gas serra (CO2): decine e centinaia di persone si stringeranno in un abbraccio attorno agli ulivi, tenendosi per mano.

Ecco il programma della Camminata a Casoli:

Si partirà alle ore 9:30 dalla zona Quadrante, da cui si percorrerà, a piedi o in bicicletta, un facile e adatto a tutti percorso di 4 km al cui culmine l'agronomo prof. Bruno Scaglione e il naturalista botanico prof. Aurelio Manzi offriranno al pubblico un momento divulgativo storico e culturale circa l'ulivo e la sua coltivazione. A seguire, visita al frantoio con degustazione di prodotti tipici con intrattenimento musicale.

A Fossacesia, invece, il programma, in via di definizione, indica come luogo di partenza l'area monumentale di San Giovanni in Venere alle ore 10:00, da dove si percorreranno 3 km per giungere nel pieno dell'oliveto. Infine, un esperto offrirà un momento divulgativo sulla cultura dell'olio.