Dopo due anni di sospensione delle attività a causa della pandemia, riprendono le attività dell’Università di Lanciano “Vincenzo Bellisario del conoscere in ogni età”. Il 24 ottobre si è tenuta l’inaugurazione presieduta dal presidente Valeria Cavacini, presso il salone Benito Lanci dell’Ex Casa di Conversazione. E’ stata l’occasione per presentare il programma ricco di iniziative che si svolgeranno nell’anno accademico 2022-2023: attività motorie, burraco, canto corale, conferenze, danze storiche e tradizionali, gruppo di lettura, corsi lingua inglese e spagnolo, pittura e viaggi.

L’Università “Vincenzo Bellisario” (del conoscere in ogni età) è una libera e volontaria istituzione, sorta su iniziativa di alcuni cittadini. Gode del patrocinio del Comune di Lanciano e dell’Agenzia per la promozione Culturale della Regione Abruzzo. Tra le finalità, l’Associazione si prefigge di educare, formare e informare nell’ottica di un’educazione permanente e di un processo di invecchiamento sereno e consapevole, in modo che dal dialogo reciproco derivi una sintesi tra la cultura delle generazioni precedenti e quella attuale, così da privilegiare l’essere oltre che il sapere. Aprendosi al sociale e al territorio, realizza incontri, corsi, laboratori servano a stimolare, a motivare e ad aggregare.