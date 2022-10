Sanità, sindacati chiedono la convocazione urgente di incontro urgente per tavolo confronto

“Non è più tempo di attese, pretendiamo risposte all'altezza delle nostre rivendicazioni” dichiarano in un comunicato congiunto FP Cgil, UIL FPL e FIALS. Tema della richiesta il comparto sanitario.

I rappresentanti delle tre sigle sindacali “con riferimento alla riunione di apertura del tavolo di discussione sindacale avvenuta in data 27 luglio 2022” hanno chiesto al Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e al Presidente della Regione Molise Donato Toma e agli assessori alla sanità delle due regioni “un incontro urgente, per un tavolo di confronto ex art.6 CCNL Comparto Sanità 2016/2018” per l’avvio di un “confronto finalizzato ad emanare le linee generali di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa”.

Questi i temi sollevati nella richiesta firmata da Puglielli, Amantini, Cordone (FP Cgil), Di Giammartino (FP Uil), Pasqualone (FIALS Abruzzo) e Pecorale (RSU):

-Utilizzo delle risorse aggiuntive regionali

-metodologie di utilizzo da parte delle Aziende ed Enti di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale di cui all'art. 39, comma 4del CCNL 7/4/1999 (Finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune dell'ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica)

-modalità di incremento dei fondi conseguente l'aumento della dotazione organica del personale o dei servizi

-prestazioni aggiuntive del personale

-problematiche connesse al lavoro precario e ai processi di stabilizzazione del personale "piramidato" e, in primis, l'erogazione del cosiddetto Premio Covid