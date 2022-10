“Non siamo sole. Otto storie di solidarietà femminile” a Lanciano nel ricordo di Stefania Spanò

E' in programma nel pomeriggio di giovedì 20 ottobre, dalle ore 17, presso il Salone Benito Lanci ex Casa di Conversazione di Lanciano, la presentazione di “Non siamo sole. Otto storie di solidarietà femminile”(Galaad Edizioni), libro a cura di Massimiliano Baldassarre.

All'incontro, che sarà moderato dalla giornalista Maria Rosaria La Morgia, prenderanno parte alcune delle scrittrici fra cui Patrizia Angelozzi, Maristella Lippolis, in videocollegamento Loretta D’Orsogna ed Eva Martelli; saranno presenti Viscardo Murri, presidente della “Fondazione Abruzzese per le Scienze della Vita Onlus”, e Patrizia di Rocco, de “I Colori dell’Iride”.

Una parte dei proventi dalla vendita del libro - si ricorda - finanzierà la Borsa di Studio Stefania Spanó, bandita dal 2019 dalla Fasvo (Fondazione Abruzzese per le Scienze della Vita Onlus). La borsa di studio, della durata di sei mesi, ha cadenza annuale ed è riservata a ricercatrici di origini abruzzesi e molisane (le stesse di Stefania), impegnate nel campo della biologia cellulare o della microbiologia molecolare.

Al centro della pubblicazione le storie di solidarietà femminile delle scrittrici delle otto storie: Maristella Lippolis, Eleonora Molisani, Eva Martelli, Roberta Zimei, Loretta D’Orsogna, Valentina Di Cesare, Maura Chiulli e Patrizia Angelozzi con un ricordo di Antonella Viola. Voci che hanno origine nel tributo ad una ricercatrice prematuramente scomparsa, con l’intento di sostenerne altre impegnate nella ricerca scientifica.

La raccolta di racconti è dedicata alla memoria di Stefania Spanó, ricercatrice e docente di Microbiologia presso l’Università di Aberdeen (Scozia), scomparsa prematuramente nel settembre del 2019. La sua carriera, iniziata nel Consorzio Mario Negri Sud, prosegue alla Università di Yale, negli USA. Nel 2013, grazie alle scoperte relative all’agente della febbre tifoidea, Stefania viene reclutata come Senior Lecturer all’Università di Aberdeen, in Scozia, riuscendo ad attivare un programma di ricerca che conquista finanziamenti per milioni di sterline. Qualche anno dopo, Stefania diventa Professore Ordinario e co-Direttore del Programma di Microbiologia e Immunologia dell’Università di Aberdeen.