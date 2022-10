Santa Maria Imbaro. Andata deserta l'asta per il complesso Mario Negri Sud

È andata deserta la nuova asta per la concessione del complesso che ospitava l’istituto di ricerca scientifica Mario Negri Sud a Santa Maria Imbaro.

La Provincia di Chieti, proprietaria dell’intero fabbricato, aveva aperto il bando di assegnazione lo scorso 26 agosto con un cannone annuale fissato a 284.015,52 ossia 23mila euro al mese.

Dopo, che le prime due aste per la vendita dell’immobile erano andate anch’esse deserte, la giunta provinciale aveva deciso di abbassare le pretese puntando all’affitto della struttura; così il servizio patrimonio e valorizzazione immobiliare della provincia aveva stabilito la nuova base d’asta.

Nonostante ciò, la somma fissata deve essere stata considerata dagli eventuali acquirenti che hanno disertato totalmente la nuova gara. Nel bando erano compresi l’auditorium, uffici e laboratori, la biblioteca, il magazzino, le officine e le centrali tecnologiche nonché le relative pertinenze.

A questi vanno aggiunti anche gli oltre 1000 mq di spazi esterni, destinati a parcheggio, e gli alloggi del custode in un altro immobile adiacente per un totale di 12mila mq. Ogni anno la Provincia di Chieti, in qualità di proprietaria del complesso, è costretta a pagare all’Erario una somma di 150 mila euro solamente di Imu.

Ciò, che restringe il campo per le acquisizioni e le concessioni da parte di terzi, è la destinazione d’uso dell’edificio, attualmente definita per scopi di ricerca scientifica in piena continuità con la prestigiosa storia del centro Mario Negri Sud.

A questo punto, come detto in precedenza dal presidente della Provincia di Chieti Francesco Menna, si procederà a valutare soluzioni alternative per la valorizzazione del complesso come lo spostamento di alcuni uffici dell’ente nei locali dalle Asl Lanciano-Vasto-Chieti, che a sua volta dislocherebbe uffici amministrativi, tecnici e di staff a Santa Maria Imbaro.