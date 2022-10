Emiliano Giancristofaro: "Uomo libero ed al quale l'Abruzzo deve tanto"

Traspare intanto il senso di gratitudine per il segno significativo da Giancristofaro lasciato in Abruzzo, il suo essere un “manovale della cultura”. Sottolineate, poi, le ‘battaglie' per la tutela del promontorio di San Giovanni in Venere a Fossacesia, contro l'insediamento del petrolchimico in Val di Sangro, il racconto di un territorio per troppo tempo rimasto ai margini e sconosciuto.

L'auspicio finale è che l'enorme produzione di Giancristofaro, in parte già fruibile in alcune strutture museali e culturali abruzzesi, possa trovare un giusto e doveroso risalto, magari con la realizzazione di una mediateca utile a tal fine.