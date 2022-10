Successo di “Progress” di LancianoFiera soprattutto tra i giovani

I padiglioni di Lancianofiera di “Progress”, Fiera del Lavoro, del Sociale e della Formazione, tra il 7 e l’8 ottobre, hanno avuto riscontri molto positivi soprattutto nella presenza giovanile.

La manifestazione si è posta la finalità di favorire la formazione e l’orientamento, nonché un’importante occasione di incontro tra aziende, lavoratori, formatori e selezionatori del personale, con tanti workshop, convegni e colloqui di lavoro.

Tra i tanti visitatori hanno meravigliato i tantissimi giovani, attenti e pazienti nel fare la fila per avere maggiori informazioni su come si elabora un curriculum o ci si prepara a un colloquio.

Molto soddisfatto il presidente Franco Ferrante che chiude il suo mandato proprio con questa manifestazione, con la convinzione di salutare lasciando in eredità una fiera che può diventare un appuntamento strategico per molti settori.

“Mi auguro che il nuovo presidente inserisca questa rassegna nel calendario per la concreta efficacia che riveste. E la presenza di 50 espositori tra aziende, cooperative, associazioni, centri, agenzie per il lavoro, enti di formazione dimostrano proprio come queste giornate interpretino le richieste del territorio”, auspica Ferrante.

“La peculiarità di questa fiera è l'incontro tra pubblico e privato, è mettere in contatto direttamente domanda e offerta”, sottolinea l'assessore regionale alle Attività produttive e sviluppo economico Daniele D'Amario. Giuseppe Marco Litta, direttore dell'area centro est di Bper banca: “Con Progress si è voluto offrire opportunità sia di reinserimento che d'ingresso nel mondo del lavoro per chi vive situazioni di difficoltà e di disagio”.

Parere positivo anche da parte del senatore Alberto Bagnai: “Sono presente in duplice veste quella politica e quella accademica, ho cercato di promuovere il territorio accompagnando tanti studenti nella loro formazione, cercando di fugare i loro dubbi e di aiutarli, per quanto possibile, nelle scelte future. È molto importante puntare sui giovani – ha aggiunto Bagnai - il periodo che viviamo è complicato e speriamo non ci si avviti in percorsi inconcludenti e distruttivi, spero invece siano incoraggianti e costruttivi. Noi faremo la nostra parte”.

“Ai ragazzi viene sempre chiesto che vuoi fare da grande, a me viene da chiedere che vuoi fare oggi”, nota il presidente di Confindustria giovani di Chieti e Pescara, Mirko Basilischi, “in tanti se lo sono inventato un lavoro. Torno a ripetere però che la formazione è fondamentale”. Per il rettore dell'università di Teramo, Dino Mastrocola, “non è così scontato il coinvolgimento accademico nelle fiere, sono favorevolmente colpito da questa rassegna alla quale prendiamo parte con convinzione. Lo studio, la preparazione, la formazione sono determinanti, cerchiamo infatti di promuovere percorsi formativi e ci adoperiamo affinché nessuno resti indietro, le istituzioni però devono sostenerci. I risultati si raggiungono insieme, con il contributo di tutti”.

A concludere il giro degli interventi di rito il sindaco di Lanciano Filippo Paolini: “Questa rassegna proseguirà nel tempo, credo nella collaborazione tra università, scuola e mondo del lavoro. La Fiera è il luogo ideale per consentire momenti di incontro, è una struttura che deve imporsi ancora di più come presenza sul territorio”.