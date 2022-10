Addio a Giovanni Tritapepe, ultimo partigiano della Rivolta di Lanciano del 5 e 6 ottobre 1943

"Se ne va l'ultimo partigiano della Rivolta di Lanciano. Era nato il 12.7.1924. Partigiano Combattente matricola. N. 181.

Il 7 ottobre - si evidenzia in una pubblicazione della sezione ‘Trentino La Barba’ della sezione di Lanciano dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, una rappresentanza del gruppo si trovava in una scuola per incontrare gli studenti come Anpi. "Abbiamo raccontato loro le storie dei nostri partigiani. Fra loro quella di Giovanni Tritapepe che partecipò alla Rivolta del 5 e 6 ottobre 1943. Mentre si raccontava lui moriva a Sulmona. Strane coincidenze.

Con lui scompare l'ultimo partigiano della Rivolta lancianese. L'avevamo invitato alle celebrazioni del 5 e 6 ottobre 2019".

Si ricordano il suo sguardo fiero, i suoi occhi azzurri che cercavano fra i presenti un parente dell'amico Bianco Vincenzo, ucciso in Piazza Garibaldi. Aveva combattuto al suo fianco alle Torri Montanare. "Ho tutto stampato nella mente, sento ancora il freddo del fucile nascosto sotto la camicia mentre ci spostavamo. Ho lanciato le bombe a mano con Vincenzo".

“Ancora una volta grazie Giovanni, perché, come scrivemmo nella pergamena che ti consegnammo, non sei rimasto indifferente, hai aderito prontamente con coraggio alla lotta appena udite le prime fucilate unendoti agli altri che già combattevano. Bella Ciao Giovanni. Grazie”.

Fonte e foto Anpi Sezione Lanciano Trentino La Barba