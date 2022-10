La qualitÃ  De Cecco non si limita alla pasta

L’azienda De Cecco ha meritato il sigillo di qualità Top Job che premia le 300 aziende dove si lavora meglio in Italia. Evidentemente, lavorare con passione fa bene non solo alla pasta, ma anche alle persone.

La De Cecco è risultata vincitrice e ha conquistato il sigillo di qualità che spetta alle aziende dove si lavora meglio in Italia. A dirlo è l’analisi condotta nel 2019 dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza, ente indipendente specializzato nell’analisi e comparazione di prodotti, servizi e prodotti finanziari.

Top Job è la più ampia analisi online sui datori di lavoro in Italia.

L’Istituto Tedesco Qualità ITQF e il suo mediapartner La Repubblica A&F, hanno presentato lo studio sulle eccellenze del welfare aziendale e della carriera che prendeva in esame 2.000 delle aziende con il maggior numero di dipendenti in Italia.

La classifica finale scaturisce dall’elaborazione dei dati raccolti attraverso il Social Listening: mediante algoritmi e intelligenza artificiale, sono stati cercati su tutto il web in lingua italiana (social media, blog, forum, portali news, video, etc…) commenti in ambito cultura aziendale e carriera.

Sono state rilevate circa 2 milioni di citazioni online negli ultimi 12 mesi, che riguardano le azienda del campione considerato.

Il risultato è la classifica con la maggior base di dati tra tutti i ranking sui datori di lavoro in Italia.

