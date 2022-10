Altino. Allerta per le condizioni degli argini dei fiumi Sangro e Aventino

Il sindaco di Altino, Vincenzo Muratelli, ha scritto una lettera alla Regione Abruzzo e alla Provincia di Chieti in cui lancia l'allerta sulle condizioni degli argini dei fiumi Sangro e Aventino e del torrente Rio secco, che attraversano la parte valliva del comune del medio Sangro, e ne chiede la ripulitura con l'obiettivo di evitare danni a persone e cose con l'avvicinarsi della brutta stagione.

A comunicarlo alla cittadinanza è stato proprio il primo cittadino tramite un post sul proprio profilo personale di Facebook.

Muratelli afferma di aver “portato all'attenzione la situazione molto critica delle condizioni dei fiumi del Sangro, dell'Aventino e del Torrente Rio Secco in cui la vegetazione , che ha ormai completamente occupato l'alveo fluviale, sia diventata un potenziale elemento di rischio per persone , strutture e abitazioni in caso di fenomeni meteorologici importanti in quanto potrebbero costituire un ostacolo al regolare deflusso dell'acqua lungo le sedi fluviali e in corrispondenza dei ponti, con conseguenze gravi sulle persone e sulle strutture abitative e logistiche.”

“Ho inoltre - prosegue il sindaco - evidenziato alle autorità la situazione a monte dello sbarramento di Serranella dove, negli anni, l’accumulo di pietrame ha sollevato la sede fluviale, oltre gli argini di protezione, in varie zone del nostro territorio comunale.”

A questo riguardo ha avanzato la proposta “di consentire la ripulitura dei fiumi, da parte di ditte appositamente incaricate o privati, con il taglio degli alberi e con la possibilità di rivendita del prodotto alle famiglie che ne faranno richieste a prezzi contenuti.”

Un duplice risvolto per un’attività di prevenzione di eventi alluvionali “che potrebbe da un lato migliorare la situazione della sicurezza e dall'altra sostenere la spesa delle famiglie stesse in considerazione degli aumenti dei costi attuali dei prodotti per il riscaldamento.”