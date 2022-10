'Progress': lavoro, sociale e formazione in Fiera a Lanciano

Appuntamento venerdì 7 e sabato 8 ottobre con “Progress, fiera del lavoro, del sociale e della formazione”, dedicata in modo particolare ai giovani che, nella due giorni programmata alla Fiera di Lanciano, avranno l'opportunità di presentare curriculum e avere colloqui con significative ed importanti realtà imprenditoriali.

“E' la prima fiera dove non ci sono stand con proposte e prodotti da acquistare ma è ricca di iniziative e incontri tematici che mettono al centro il lavoro, appunto – commenta il presidente Franco Ferrante - gli espositori sono le agenzie per il lavoro, gli enti di formazione, le aziende e le associazioni di categoria. L'abbiamo presentata alcune settimane fa nei suoi aspetti generali, ma è mia intenzione far conoscere quelli tecnici, le peculiarità e le possibilità che offre”.

E con questo obiettivo lunedì 3 ottobre, alle 11.00, presso la sala studi di Lancianofiera si terrà un incontro con la stampa al quale prenderanno parte, insieme al presidente, un rappresentante del Centro per l'Impiego e un altro dell'Anpal Servizi (Agenzia nazionale Politiche attive del lavoro). Due presenze importanti per spiegare la concreta efficacia di Progress.