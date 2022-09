Le nuove frontiere del lavoro: In Opera Spa a Lanciano Fiera

La quarta rivoluzione industriale e i cambiamenti dovuti alla pandemia da coranavirus, hanno radicalmente modificato il mondo del lavoro.

Se ne parlerà il 7 e l'8 Ottobre 2022 a Lanciano nella zona fiera dalle ore 09 alle ore 18.

L'incontro prevede l'intervento e la presenza delle diverse agenzie per il lavoro, enti di formazione, cooperative sociali e aziende del territorio.

Tra le Apl ci sarà anche il team In Opera Spa Agenzia per il lavoro, tra cui la vastese Claudia Castelli che metterà al servizio di tutti i partecipanti la propria professionalità per illustrare le molteplici sfaccettature del mondo del lavoro.

Tutti gli interessati avranno la possibilità di contatti e confronti con imprese, agenzie e cooperative. Particolare attenzione sarà riservata a chi vive una condizione di disagio e di disabilità, promuovendo in questo senso la politica dell'inclusività e della formazione.