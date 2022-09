Manutenzione stradale. Interventi avviati in tutta la provincia di Chieti

Sono giorni impegnati questi per gli operai e le ditte che si stanno occupando della manutenzione e del rinnovo delle strade della nostra Provincia.

Lavoro in corso sono stati registrati su molte arterie di responsabilità della Provincia di Chieti, guidata dal presidente Francesco Menna, a cominciare dall’ex strada statale 524 Lanciano – Fossacesia e la SP da Fossacesia per il Sangro.

Da lavori di rifacimento del manto stradale e della segnaletica è stata interessata anche la Sp 201 in località San Salvo Marina nei pressi dell’ex Hotel Cristallo, a pochi km dal casello autostradale Vasto sud/San Salvo della A14. Operazioni finanziate con i fondi del masterplan della Regione Abruzzo dedicato al distretto 5 “medio-alto vastese”.

Inoltre, soddisfazione è stata mostrata dai cittadini per gli interventi di ripristino dell’asfalto e messa in sicurezza della SP 85 Pianibbie, che unisce i comuni di Casoli e Sant’Eusanio del Sangro, nelle vicinanze dell’incrocio con Circonvallazione Maiella e Via Santa Lucia.

Infine, il presidente Menna ha annunciato l’avvio a breve di simili interventi sulla SP 38 “Canosa-Orsogna” nel territorio del comune canosino dove la strada presenta importanti dissesti sul piano viabile con enormi criticità ed evidenti pericoli per la circolazione viaria.