Vandali in azione: danni al Parco giochi Bucciante di Fossacesia

Vandali di nuovo in azione al Parco Bucciante di Fossacesia.

Uno scivolo è stato danneggiato ed è ora inutilizzabile in quanto un oblò in plexiglass è stato frantumato e presenta delle punte taglienti, pericoloso per i bambini, si evidenzia in una nota del Comune di Fossacesia.

L’episodio è stato subito segnalato alla Stazione dei Carabinieri e alla Polizia Locale, mentre il settore Manutenzioni del Comune ha provveduto a transennare il gioco per evitarne l’uso.

È l’ennesimo atto di vandalismo che si consuma al Parco Bucciante. Saranno visionati i filmati delle telecamere posizionate nell’area per controllare se abbiano ripreso chi si è introdotto nel parco e ha preso di mira l’altalena. "E’ insopportabile- dice il sindaco Enrico Di Giuseppantonio - che degli incivili continuino ad agire in questo modo. La lista dei danni da loro provocati si è allungata, pesando notevolmente sulle casse comunali e di conseguenza sui cittadini".

Di recente anche il lavatoio comunale è stato preso di mira. Dopo quest’ultimo atto, il sindaco ha chiesto maggiori controlli in città perché Fossacesia non può sopportare che in giro vi siano soggetti di questo tipo.