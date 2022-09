"Viva la scuola e buon anno scolastico a tutti!"

Ansie e paure, ma anche gioie ed emozioni. Sono queste le sensazioni che da alunno prima e da studente poi ho provato ogni anno il primo giorno di scuola!

E sono le stesse sensazioni che molti di voi proveranno oggi al suono della campanella di questo nuovo anno scolastico. Un nuovo inizio, fortunatamente diverso da quelli vissuti in questi ultimi due anni che vi hanno visti alle prese con mascherine, didattica a distanza, misurazione della temperatura, percorsi separati, “ricreazioni inusuali”!

Tutto ciò quest'anno, e per fortuna, non accadrà! Ci stiamo faticosamente lasciando alle spalle questi anni segnati da una pandemia che ci ha toccato e cambiato. Certo, l'emergenza non è ancora terminata, ma di certo ha rallentato la sua corsa.

Oggi per molti di voi torna dunque a suonare la campanella, per alcuni è gia suonata e chiedo scusa a voi che siete già rientrati in classe per non avervi augurato un buon anno scolastico. Ma il mio augurio oggi però rivolto a tutti, e di vero cuore !

E ai vostri docenti, dirigenti e personale non docente auguro buon lavoro e rivolgo loro un grande grazie per quello che ogni giorno fanno per voi che siete il nostro presente e il nostro futuro!

Sono sempre impresse nella mia mente le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: "La scuola è il primo luogo dove la società sperimenta concretamente che le diversità sono ricchezze, che il valore di una persona, di ogni singola persona, è un bene a cui la comunità non deve rinunciare".