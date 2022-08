Un mangaka di Fossacesia alla conquista del Giappone

Si è svolto ieri l’incontro tra il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, e il giovane autore di fumetti giapponesi, Giuseppe Durato, di origini fossacesiane.

Il giovane Durato, grande appassionato di disegno sin da tenera età, è riuscito a farsi strada come autore di manga, una particolare categoria di fumetti diventata famosa in tutto il globo, con coraggio partendo con un biglietto di sola andata per il paese del Sol Levante.

Infatti, una volta laureatosi in studi giapponesi, si reca in Giappone dove inizialmente per vivere ha lavorato in un ristorante nel quartiere di Ginza, zona commerciale di lusso a Tokyo, poi come insegnante di italiano per giapponesi e modello.

“Quando il coraggio e l’intraprendenza premia. Potrebbe essere riassunto così quanto è riuscito a fare Giuseppe Durato (Peppe per gli amici) in Giappone. – afferma il sindaco Di Giuseppantonio - Una storia la sua che dà lustro a Fossacesia e all'Italia e che dovrebbe essere d’esempio a tanti giovani, desiderosi di inseguire il proprio sogno lavorativo”.

“Superata la fase d’inserimento - prosegue il primo cittadino - con grande determinazione Peppe è riuscito a conquistarsi uno spazio importante tra i mangaka, gli autori di fumetti manga, una forma di intrattenimento nipponica, in bianco e nero, che ha conquistato tutto il mondo.

“Durato ha pubblicato Mingo, un’autobiografia nella quale il lettore può rivivere attraverso la matita di Peppe, il suo arrivo in Giappone, le sue esperienze, la nostalgia per la sua Fossacesia e l’Abruzzo e le piccole quotidiane conquiste in quella nazione così lontana. Un racconto – conclude Di Giuseppantonio - che ha conquistato il pubblico e che sono certo aprirà le porte del successo a Peppe al quale tutta Fossacesia, seppur lontana, gli sarà sempre vicino”.