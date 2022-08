Cardiologia e Medicina interna, 27 posti a concorso per le Asl abruzzesi

Sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale e sul sito della Asl Lanciano Vasto Chieti due concorsi per dirigente medico: il primo per la disciplina di Medicina interna prevede sette posti per l’azienda teatina, sette posti per la Asl Avezzano Sulmona L’Aquila, due posti per Pescara e un posto per Teramo; il secondo, per la disciplina di Cardiologia, prevede sei posti per Chieti, tre per Avezzano Sulmona L’Aquila e uno per Teramo.

Le graduatorie saranno utilizzate anche per la copertura dei posti che si renderanno vacanti nel periodo di vigenza delle stesse.

Una parte dei posti messi a concorso è riservata a dirigenti medici che abbiano un contratto flessibile nella Asl che li bandisce e abbiano maturato almeno tre anni (negli ultimi otto) di servizio in aziende o enti del Servizio sanitario nazionale.

Le domande vanno presentate entro il 15 settembre 2022 secondo le modalità previste nel bando.