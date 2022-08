Come sedurre una donna, le dritte di In Attraction

In molti, almeno una volta nella vita, si sono trovati davanti alla conquista impossibile. Ci sono donne irraggiungibili, veri e propri sogni inquieti che sembrano impossibili anche solo da ammirare più da vicino. La realtà dei fatti è che l’unico limite risieda nella propria mente, nei timori che ci costruiamo intorno e nelle insicurezze che aleggiano funeste intorno al nostro approccio. Sedurre è un’arte, tanto quanto comprendere a pieno una donna quando, di fatto, non la si conosce davvero.

Questa guida mira proprio a fornirvi gli strumenti giusti per sedurre una donna, al fine di soddisfare il proprio desiderio di intrattenere piacevoli conversazioni, trascendere le formalità, avvicinarsi e condividere una passione reciproca, fisica e mentale.

Il brand di In Attraction si occupa proprio di questo, mettendo a disposizione degli utenti un ampio background di consigli e pratiche per accrescere la fiducia in sé stessi e migliorare i propri approcci. Non solo, è possibile visionare direttamente gli approfondimenti su corsi e bootcamp su inattraction, in modo da diventare dei veri maestri della seduzione, lasciandovi, finalmente, gli insuccessi amorosi dietro le spalle. Nelle prossime righe, invece, vi proponiamo una guida pratica alla seduzione di una donna o di una ragazza.

I migliori consigli per sedurre una donna

La prima cosa da fare per fare una buona impressione su una donna è prendersi cura di sé. L’occhio vuole la sua parte, è inutile girarci intorno ed è importante dimostrarsi in salute, prestanti e freschi, anche con un look adeguato al contesto, per non sfigurare di fronte alla bellezza femminile. Ovviamente, tutto questo non dovrà mettere in secondo piano emozioni e sentimenti.

Occorre, infatti, essere ottimisti nei confronti dell’incontro, emanare energia positiva e trasmettere gioia e felicità all’altra parte, in modo da non rendere ogni altro sforzo relativo alla cura personale praticamente nullo. La fiducia in sé stessi è fondamentale. È bene, infatti, trasmettere una sensazione d’amor proprio e consapevolezza di sé all’altra persona, in modo di dimostrare di non avere paura delle responsabilità e di prendere qualche rischio in più, ad esempio flirtando.

Ovviamente, però, il rispetto della persona che si ha di fronte è importantissimo. La prevaricazionee l’egocentrismo sono da evitare assolutamente per non deludere le aspettative dell’altra, dimostrando, invece, empatia ed una capacità di aprirsi emotivamente all’altra, magari già dopo qualche incontro atto ad approfondire la conoscenza.

Come comportarsi

Il codice comportamentale è molto importante per destare l’interesse di una donna e sedurla. Bisogna sapere come prendere una donna, ascoltarla e capirla a pieno sin dal primo momento. È opportuno assimilare i ritmi della conversazione e capire quando intervenire e quando limitarsi alla comprensione. Quando l’interesse è forte, poi, è consigliabile cercare le connotazioni dietro ogni parola, in modo da comprendere a pieno il suo modo di comunicare. Stabilire una connessione mentale ed emotiva è fondamentale per istituire le basi di un legame fisico.

Non devono mancare i giochi e gli scherzi. Punzecchiare la partner potenziale, nel modo giusto e con gli atteggiamenti adeguati, senza correre il rischio di offenderla è ottimo per amplificare la sintonia e anche per introdurre dinamiche più piccanti. Fare troppe domande può essere deleterio. È preferibile, infatti esprimere emozioni e pensieri attraverso delle affermazioni che lascino libertà in termini di dialogo.

Generare forti emozioni è uno dei metodi più efficaci per colpire una donna nel profondo. Bisogna far percepire la propria presenza e, di conseguenza, farne sentire la mancanza, mostrarsi imprevedibile, rompere gli schemi e sorprenderla in positivo con ogni strumento possibile. Nelle prime fasi della conoscenza, infine, consigliamo di non svelare tutto riguardo sé stessi, in modo da generare un interessante alone di mistero.