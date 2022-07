I Malati Immaginari a settembre a Sanremo Rock

I Malati Immaginari superano la finale regionale di Sanremo Rock e approdano al Teatro Ariston per la finalissima nazionale a settembre.

Sabato 16 luglio il duo vastese si è esibito a Carsoli sul palco del Sanremo Rock Tour insieme ad altre nove band davanti alla giuria presieduta composta da John Michael Byron (ex cantante dei Toto), Daniel McVicar (attore noto per aver interpretato Clarke Garrison in Beautiful), Ivan Margari (produttore e fondatore dell'etichetta Il Paese dei Balocchi Records), Giacomo Voli (cantante dei Rhapsody).

Dario e Laura hanno presentato due brani di impatto, "I Love You" e "Non Passa +", grazie ai quali hanno ottenuto i voti favorevoli della giuria. Con loro si sono qualificati anche gli abruzzesi Sugar Beats e Luca Sigismondi.

"Inutile negare che la parola Ariston faccia impressione solo a pronunciarla", commenta il duo vastese, "anche se fosse tutto un gioco, e non lo è, ci sembra ancora così irreale da non aver ancora realizzato", proseguono. La finalissima di Sanremo Rock arriva in un periodo molto intenso e favorevole per I Malati Immaginari, attualmente in promozione con un nuovo singolo e nel bel mezzo di un tour nazionale di supporto a nomi come Meganoidi, Tre Allegri Ragazzi Morti e Pierpaolo Capovilla (in basso tutte le date).

Intanto questo sabato 23 luglio I Malati sono nuovamente live al Bar Ferrari qui a Vasto, all'aperto nell'isola pedonale di Corso Italia davanti agli ex Edifici Scolastici.

"Ci piace pensare che nulla accade per caso", affermano emozionati Dario e Laura, "e Sanremo Rock è per noi il risultato di due anni di lavoro intenso e sacrifici quotidiani, due anni interamente dedicati alla nostra musica, da quando tutto iniziò come un percorso di terapia fino a oggi che siamo sempre in strada portando la nostra musica in giro in tutta Italia", concludono.

Ascolta il nuovo singolo:

https://imalatiimmaginari.lnk.to/puoitrattarmidaputtanatantononmiimportapiu

https://facebook.com/imalatiimmaginari

https://instagram.com/i_malati_immaginari

https://youtube.com/c/imalatiimmaginari

Prossime date:

22/07 TOSCOLANO MADERNO (BS) Open per EVA POLES (Prozac +), Piroka

23/07 VASTO (CH) Corso Italia, ex Edifici Scolastici

28/07 PULSANO (TA) Open per MEGANOIDI, Whisky a Go Go

29/07 ALEZIO (LE) Open per MEGANOIDI, El Barrio Verde

30/07 LARINO (CB) Open per MEGANOIDI, Festival della Cartapesta

01/08 NEGRAR (VR), Fiamene Fest 2022

03/08 CERVINARA (AV) Open per PIERPAOLO CAPOVILLA

05/08 VASTO (CH) KelaBar

27/08 VASTO (CH), Villa Comunale, I Colori della Solidarietà Festival

25/08 NOTARESCO (TE) Open per YOUNG SIGNORINO, Blow Up Festival

03/09 SCHIO (VI) Open per TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI, Fabbrica Alta

16/09 TORINO, TBA

17/09 CUNEO, TBA

18/09 TORINO, TBA

30/09 LANCIANO (CH), PK Music & Games