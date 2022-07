Sei un giovane appassionato di bici e amante del territorio? Al via il Corso per la guida cicloturistica

Sei un giovane tra i 18 e i 29 anni? Ti piace andare in bicicletta? Ti piace lo Sport? Vuoi conoscere la ricchezza del territorio e farne una professione? Ti interessa? Fai ancora in tempo ad iscriverti al Corso gratuito per la guida cicloturistica che partirà la prossima settimana con 40 ore di corso, con lezioni teoriche e pratiche. Si vogliono intercettare tutti gli amanti delle due ruote e fargli visitare i borghi interni del vastese, degustare le tipicità, conoscerne il paesaggio agrario di rara bellezza.

Il corso introduttivo e preparatorio per la guida cicloturistica è stato presentato oggi, nell’Auditorium Sordello a Monteodorisio alla presenza del sindaco di Monteodorisio, Catia Di Fabio, insieme a Sandro D’Ercole, Luigi Di Lello, presidente Asd Sulle Orme dei Sanniti, Laura Toscano, vicesindaco di Scerni e Carlo Racciatti sindaco di Guimi, in rappresentanza dei 21 comuni coinvolti nel progetto regionale dal titolo “Diamoci una Mossa”, Ecad 14 Alto Vastese, in collaborazione con l’Associazione Dinamiche inclusive e Asd Sulle Orme dei Sanniti.

Hanno spiegato che il progetto formativo vuole valorizzare i territori, le associazioni, l’ambito sociale per promuovere la comunità mediante lo sport in un progetto che comprende un turismo esperienziale. La finalità è quella di introdurre i ragazzi alla figura professionale dell’accompagnatore cicloturistico che avrà il compito di trovare pretesti di accesso, intercettando i ciclo turisti per portarli nelle aree interne. Un territorio dove predomina la storia, la tradizione, la cultura, la gastronomia, il culto Mariano, il culto di San Michele, ma anche un bellissimo paesaggio agrario. Tutti elementi che andranno conosciuti per valorizzare, per raccontare un territorio che ha grandi potenzialità e dove lo sport diventa elemento di dinamica sinergia. Un territorio che ha al suo interno anche molte criticità, come le vie di comunicazione, la segnaletica, la mancanza di servizi, lo spopolamento, ma che può organizzarsi insieme, con la sinergia dei comuni e delle associazioni, per trovare modalità diverse, per trovare comunque delle opportunità.

Sono previste lezioni teoriche a Monteodorisio ed escursioni in bici alla scoperta del paesaggio agrario delle emergenze ambientali. Al termine del corso seguirà un giro in bici collettivo percorrendo il tratturo da Monteodorisio a Scerni.

All’interno del progetto formativo saranno organizzati diversi eventi: a Scerni un evento cicloturistico volto a valorizzare e far conoscere il territorio in affidamento esterno; a Gissi un torneo di pallavolo; a Guilmi una partita di solidarietà e una giornata di festa dello sport e un allenamento a porte aperte; a Monteodorisio, Gissi e Roccaspinalveti Open Day Muah Thay; a Monteodorisio dimostrazione lancio di Frisbee con l’Anffas e kick-off meeting : Lo sport per uno sviluppo positivo dei giovani: riflessioni e proposte per ripartire dopo il “distanziamento sociale”; a Scerni un seminario: giovani 2030: protagonismo giovanile e Carta Giovani Nazionale; a Castiglione M. M. si parlerà dello sport durante e oltre la pandemia per la cura dell’ambiente e della salute; a Gissi dello Sport e disabilità: lo sport come strumento di potenziamento dell’autostima; a Carunchio si parlerà di come potenziare le soft skills dei giovani attraverso le attività motorie. Sarà svolto infine a Monteodorisio il Convegno finale: Sport, giovani e promozione del territorio con la partecipazione delle autorità, delle ASD locali e di giovani sportivi locali.

I contatti per tutti coloro che volessero iscriversi o avere altre informazioni sono: 3807791555, 3420774748, 3393086378.