Suor Alessandra Smerilli ha ricevuto il premio Don Peppe Diana 2022

Sono stati consegnati lunedì 4 luglio a Casal di Principe (Caserta), alla Casa Don Diana, bene liberato dalla camorra, i riconoscimenti ai vincitori del Premio nazionale don Peppe Diana, giunto all’undicesima edizione, e intitolato alla memoria del sacerdote ammazzato da un killer del clan dei Casalesi il 19 marzo 1994. La cerimonia di consegna è avvenuta in occasione del don Diana Day – il 4 luglio si festeggia il compleanno del sacerdote – e dell’inaugurazione del Festival dell’Impegno Civile. I premi, consistenti in una vela in miniatura, sono andati anche a Suor Alessandra Smerilli, economista, accademica e religiosa vastese, perché «lavora per difendere le uguaglianze e per la promozione integrale della persona sviluppando quei principi della dottrina sociale della Chiesa a cui Papa Francesco ci richiama costantemente per la costruzione di un mondo migliore».