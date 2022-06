'Trenitalia Summer Experience 2022', diverse offerte tra costa ed entroterra

Al via da domenica 12 giugno la Trenitalia Summer Experience 2022, la nuova offerta messa a punto dalle società del polo “Passeggeri” del Gruppo Fs che partirà in concomitanza con l’attivazione dell’orario ferroviario estivo.

Offerte per tutti i gusti in Abruzzo, alla riscoperta delle più belle mete del turismo domestico.

Saranno 142 i treni regionali in circolazione ogni giorni sui binari abruzzesi, 76 nei festivi, per consentire a tutti di raggiungere le più belle mete regionali, dalle spiagge ai borghi e alle città d’arte d’Abruzzo. In maniera rapida, conveniente e sostenibile.

Sono infatti previsti i Trabocchi Line, Aterno Line e i servizi intermodali per raggiungere i centri storici di L’Aquila, Teramo e Avezzano.

Sulla costa teatina, dal 12 giugno all’11 settembre, il Trabocchi Line garantirà 22 collegamenti feriali e 16 nei festivi per raggiungere ogni giorno le più suggestive località balneari della Costa dei trabocchi e la Via Verde, ovvero la pista ciclabile, ancora da completare, che scorre lungo 42 chilometri affiancando in gran parte la linea ferroviaria.

Ampia anche l’offerta anche per raggiungere le località balneari della costa teramana: Silvi, Pineto, Scerne, Roseto e Giulianova, con 50 treni regionali a/r nei giorni feriali e 26 treni regionali a/r nei giorni festivi.

Per quanto riguarda i treni nazionali, Trenitalia fa sapere che, tra le altre novità, verranno riattivate le fermate estive di alcune Frecce alle stazioni di Giulianova e Vasto-San Salvo.

