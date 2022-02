Ucciso a colpi di pistola sotto casa, l'omicidio al quartiere Santa Rita

Ucciso a a colpi di pistola sotto casa, in via Cipollone, al quartiere Santa Rita di Lanciano: la vittima è Francesco De Florio De Grandis, detto Ciccillo, 72 anni di età.

Sul posto, i sanitari del 118, Carabinieri, Polizia e Polizia Municipale. Avviate le indagini per risalire all'identità e ritrovare l'autore dell'omicidio.

Secondo quanto riferito dal figlio Carmine - si evidenzia in un approfondimento di Rete 8, l’uomo sarebbe uscito di casa poco dopo le ore 8 di questa mattina per recarsi in centro a piedi e dopo aver percorso pochi metri freddato con diversi colpi di arma da fuoco. Francesco De Florio De Grandis, pittore ed artista, lascia la moglie e due figli.