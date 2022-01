Cinque anni fa Rigopiano, dolore ancora vivo

Sono trascorsi cinque anni dalla tragedia di Rigopiano, quando alle 16.48 del 18 gennaio 2017 una valanga travolse l'hotel resort di Farindola (Pescaera) provocando 29 vittime tra le 40 persone presenti nella struttura: per ricordare le vittime sono state organizzate commemorazioni sia sul luogo della tragedia - con una fiaccolata in programma nel pomeriggio - sia nelle città di Montesilvano e Chieti.

"Noi lottiamo da cinque anni - hanno scritto in una nota i promotori del Comitato vittime - per dare giustizia ai nostri angeli e per far sì che mai più si ripeta quello che è successo a Rigopiano".

Tra i presenti ci saranno anche i volontari del Soccorso Alpino e Speleologico abruzzese i quali hanno voluto ricordare "un'esperienza terribile, che - sottolinea il presidente Daniele Perilli - ha segnato tutti noi soccorritori. Ritrovare però alcuni ospiti dell'hotel ancora vivi è stato emozionante per chi come noi ha partecipato alle ricerche fin dalle prime ore".