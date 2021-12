Rientro in sicurezza a scuola: screening di massa il 7 e 8 gennaio. Riapertura il 10

Comunicazione del sindaco di Lanciano, Filippo Paolini: le scuole non riapriranno venerdì 7 gennaio, ma lunedì 10, con possibilità di compiere uno screening di massa sulla popolazione scolastica per il "rientro in sicurezza".

"Cari concittadini, in accordo con il Prefetto, si è deciso di sospendere l'attività didattica in presenza per tutte scuole di ogni ordine e grado, su tutto il territorio Comunale, nelle giornate del 7 e 8 gennaio 2022.

Ricordando quanto risulti fondamentale sottoporsi ai test necessari per verificare la presenza del virus SarsCov2".