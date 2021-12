"Il trattamento delle neoplasie gastrointestinali, terapie di supporto e cure palliative"

“Il trattamento delle neoplasie gastrointestinali, le terapie di supporto e le cure palliative in Oncologia”.

È questo il tema dell'ultimo convegno del 2021, organizzato per iniziativa di Nicola D'Ostilio, responsabile Oncologia degli ospedali di Lanciano e Vasto, con la collaborazione dell’associazione “La Conchiglia Onlus”, che avrà luogo il 2 dicembre, all'Hotel Villa Medici a Lanciano. Come di consueto, docenti universitari e specialisti, relazioneranno sull'argomento portando come contributo anche le rispettive esperienze professionali.

“Durante quest'anno - spiega Mariella Alessandrini, presidente de "la Conchiglia Onlus" - abbiamo contribuito all'organizzazione di convegni e incontri formativi, che assieme alle altre attività dell'associazione, ci consentono di avere un approccio diverso verso le patologie. Non possiamo che ringraziare energicamente il Dott. Nicola D'Ostilio, per la costante presenza, supporto e sostegno a 360 gradi".