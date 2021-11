Ospedali illuminati di blu per la Giornata mondiale del Diabete

In occasione della Giornata mondiale del Diabete 2021 la Asl Lanciano Vasto Chieti ha illuminato di blu l'ingresso e l'insegna principale degli ospedali di Lanciano, Vasto e Chieti.

Un modo per dare voce e colore alla prevenzione: «E' necessario scoprire il sommerso - spiega la responsabile del servizio di Diabetologia di Lanciano, Daniela Antenucci - con progetti di prevenzione attiva e diagnosi precoci, per evitare che le diagnosi di diabete, purtroppo ancora numerose, vengano formulate durante un ricovero per infarto miocardico o scompenso cardiaco, ossia quando le complicanze stesse ci svelano i nuovi (da tempo) diabetici».